Астон Вилла - Эвертон 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
18 Января 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Астон Вилла
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
16 Украина зщ Виталий Миколенко
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
45 Англия пз Харрисон Армстронг
34 Германия пз Мерлин Рёль
37 Англия пз Джеймс Гарнер
18 Англия пз Джек Грилиш
7 Англия нп Дуайт Макнил
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Эвертон0 : 0Астон Вилла
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла3 : 2Эвертон
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 0Астон Вилла
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Астон Вилла1 : 2Эвертон
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла4 : 0Эвертон
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 0Эвертон
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Астон Вилла
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Астон Вилла
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла3 : 1
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 4 : 1Астон Вилла
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Астон Вилла
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Эвертон1 : 1 0 : 3
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон1 : 1
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Эвертон2 : 4
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Эвертон
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2250
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2243
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2143
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2236
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед2235
6 Челси2234
7 Брентфорд2233
8 Сандерленд2233
9 Ньюкасл Юнайтед2132
10 Фулхэм2231
11 Брайтон энд Хоув Альбион2129
12 Эвертон2129
13 Кристал Пэлас2228
14 Тоттенхэм Хотспур2227
15 Борнмут2126
16 Лидс Юнайтед2225
17 Ноттингем Форест2222
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2217
19
Зона вылета
Бёрнли2214
20
Зона вылета
Вулверхэмптон217

