Астон Вилла - Эвертон 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|26
|зщ
|Ламар Богард
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|18
|пз
|Джек Грилиш
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|11
|нп
|Тьерно Барри
|Унаи Эмери
|Дэвид Мойес
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 0 : 3
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 4
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|50
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|22
|43
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|36
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|22
|35
|6
|Челси
|22
|34
|7
|Брентфорд
|22
|33
|8
|Сандерленд
|22
|33
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|32
|10
|Фулхэм
|22
|31
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|29
|12
|Эвертон
|21
|29
|13
|Кристал Пэлас
|22
|28
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|27
|15
|Борнмут
|21
|26
|16
|Лидс Юнайтед
|22
|25
|17
|Ноттингем Форест
|22
|22
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|17
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|21
|7