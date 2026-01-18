03:15 ()
Хетафе - Валенсия 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 15:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
18 Января 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Хетафе
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Валенсия
Валенсия
13 Испания вр Давид Сория
16 Испания зщ Диего Рико
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
14 Испания пз Хавьер Муньос
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
6 Испания пз Марио Мартин
23 Испания нп Адриан Лисо
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
5 Испания зщ Сесар Таррега
23 Швейцария пз Филип Угринич
18 Испания пз Пепелу
15 Аргентина пз Лукас Бельтран
11 Испания нп Луис Риоха
7 Нидерланды нп Арно Данжума
6 Нигерия нп Умар Садик
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Валенсия3 : 0Хетафе
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Валенсия3 : 0Хетафе
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Хетафе1 : 1Валенсия
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 0Хетафе
08.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Хетафе1 : 0Валенсия
20.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Хетафе1 : 0Валенсия
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Валенсия5 : 1Хетафе
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Хетафе0 : 0Валенсия
13.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 0Хетафе
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Хетафе3 : 0Валенсия
09.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Хетафе1 : 2
02.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Хетафе
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 4 : 0Хетафе
18.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 1Хетафе
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Хетафе0 : 1
15.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 2Валенсия
10.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Валенсия1 : 1
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 4 : 1Валенсия
19.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Валенсия1 : 1
16.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 2Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2048
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол2034
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б2024
9 Жирона2024
10 Эльче1923
11 Осасуна2022
12 Райо Вальекано1922
13 Реал Сосьедад1921
14 Мальорка2021
15 Хетафе1921
16 Севилья1920
17 Алавес1919
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1914
20
Зона вылета
Овьедо2013

Отзывы и комментарии к матчу

