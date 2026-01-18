Хетафе - Валенсия 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Валенсия, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|16
|зщ
|Диего Рико
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|14
|пз
|Хавьер Муньос
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Марио Мартин
|23
|нп
|Адриан Лисо
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|23
|пз
|Филип Угринич
|18
|пз
|Пепелу
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|6
|нп
|Умар Садик
|Хосе Бордалас
|Карлос Корберан
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|09.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|18.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 1
|19.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|20
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|20
|24
|9
|Жирона
|20
|24
|10
|Эльче
|19
|23
|11
|Осасуна
|20
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|21
|14
|Мальорка
|20
|21
|15
|Хетафе
|19
|21
|16
|Севилья
|19
|20
|17
|Алавес
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|20
|13