Атлетико М - Алавес 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 17:15
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
18 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Атлетико М
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Алавес
Витория
13СловенияврЯн Облак
17СловакиязщДавид Ганцко
3ИталиязщМаттео Руджери
2УругвайзщХосе Хименес
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
5СШАпзДжонни Кардозо
11АргентинапзТьяго Альмада
20АргентинанпДжулиано Симеоне
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
7ФранциянпАнтуан Гризманн
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
10ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
30.08.2025Испания — Примера3-й турАлавес1 : 1Атлетико М
03.05.2025Испания — Примера34-й турАлавес0 : 0Атлетико М
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1Алавес
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0Атлетико М
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетико М2 : 1Алавес
02.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021Испания - Примера7-й турАлавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021Испания - Примера28-й турАтлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Алавес
13.01.2026Кубок Испании1/8 финала0 : 1Атлетико М
08.01.2026Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетико М1 : 2
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 1Атлетико М
21.12.2025Испания — Примера17-й тур0 : 3Атлетико М
17.12.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 3Атлетико М
14.01.2026Кубок Испании1/8 финалаАлавес2 : 0
10.01.2026Испания — Примера19-й тур3 : 1Алавес
04.01.2026Испания — Примера18-й турАлавес1 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й тур3 : 0Алавес
17.12.2025Кубок Испании1/16 финалаАлавес1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2048
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол2034
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б2024
9 Жирона2024
10 Эльче1923
11 Осасуна2022
12 Райо Вальекано1922
13 Реал Сосьедад1921
14 Мальорка2021
15 Хетафе1921
16 Севилья1920
17 Алавес1919
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1914
20
Зона вылета
Овьедо2013

