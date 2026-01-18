Атлетико М - Алавес 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Алавес, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|10
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|Диего Симеоне
|Эдуардо Коудет
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|20
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|20
|24
|9
|Жирона
|20
|24
|10
|Эльче
|19
|23
|11
|Осасуна
|20
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|21
|14
|Мальорка
|20
|21
|15
|Хетафе
|19
|21
|16
|Севилья
|19
|20
|17
|Алавес
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|20
|13