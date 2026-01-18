03:16 ()
Свернуть список

Сельта - Райо Вальекано 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 19:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
18 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Сельта
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Райо Вальекано, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Райо Вальекано
Мадрид
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
17ИспаниязщХави Руэда
16ИспанияпзМигель Роман
6ГвинеяпзИлаш Мориба
19ШвецияпзУиллот Сведберг
7ИспаниянпБорха Иглесиас
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
13АргентинаврАугусто Баталья
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
22УругвайзщЛуис Эспино
4ИспанияпзПедро Диас
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
15ИспанияпзХерард Гумбау
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
14ИспаниянпКарлос Мартин
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
21.09.2025Испания — Примера5-й турРайо Вальекано1 : 1Сельта
18.05.2025Испания — Примера37-й турСельта1 : 2Райо Вальекано
10.01.2025Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1Сельта
31.03.2024Испания - Примера30-й турСельта0 : 0Райо Вальекано
11.12.2023Испания - Примера16-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
11.03.2023Испания - Примера25-й турСельта3 : 0Райо Вальекано
10.11.2022Испания - Примера14-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
05.02.2022Испания - Примера23-й турСельта2 : 0Райо Вальекано
01.11.2021Испания - Примера12-й турРайо Вальекано0 : 0Сельта
18.05.2019Испания - Примера38-й турСельта2 : 2Райо Вальекано
12.01.2026Испания — Примера19-й тур0 : 1Сельта
03.01.2026Испания — Примера18-й турСельта4 : 1
20.12.2025Испания — Примера17-й тур0 : 0Сельта
17.12.2025Кубок Испании1/16 финала2 : 2 3 : 0Сельта
14.12.2025Испания — Примера16-й турСельта2 : 0
14.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 0Райо Вальекано
11.01.2026Испания — Примера19-й турРайо Вальекано2 : 1
06.01.2026Кубок Испании1/16 финала1 : 3Райо Вальекано
02.01.2026Испания — Примера18-й турРайо Вальекано1 : 1
21.12.2025Испания — Примера17-й тур4 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2048
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол2034
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1929
8 Атлетик Б2024
9 Жирона2024
10 Эльче1923
11 Осасуна2022
12 Райо Вальекано1922
13 Реал Сосьедад1921
14 Мальорка2021
15 Хетафе1921
16 Севилья1920
17 Алавес1919
18
Зона вылета
Валенсия1917
19
Зона вылета
Леванте1914
20
Зона вылета
Овьедо2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close