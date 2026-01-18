Сельта - Райо Вальекано 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Райо Вальекано, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|17
|зщ
|Хави Руэда
|16
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|22
|зщ
|Луис Эспино
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Карлос Мартин
|Клаудио Хиральдес
|Иньиго Перес
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|10.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|01.11.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|12.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 0
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|06.01.2026
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 3
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|20
|34
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|19
|29
|8
|Атлетик Б
|20
|24
|9
|Жирона
|20
|24
|10
|Эльче
|19
|23
|11
|Осасуна
|20
|22
|12
|Райо Вальекано
|19
|22
|13
|Реал Сосьедад
|19
|21
|14
|Мальорка
|20
|21
|15
|Хетафе
|19
|21
|16
|Севилья
|19
|20
|17
|Алавес
|19
|19
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|19
|17
| 19
Зона вылета
|Леванте
|19
|14
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|20
|13