Торино - Рома 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альберто Палеари
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|7
|нп
|Закария Абухляль
|19
|нп
|Че Адамс
|92
|нп
|Альё Нжие
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|Марко Барони
|Джан Пьеро Гасперини
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|21
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13