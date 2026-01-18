03:16 ()
Торино - Рома 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 19:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
18 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Торино
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Рома, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Рома
Рим
1ИталияврАльберто Палеари
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
20АвстрияпзВалентино Лацаро
61ФранцияпзАдриен Тамез
10ХорватияпзНикола Влашич
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
7МарокконпЗакария Абухляль
19ШотландиянпЧе Адамс
92ШвециянпАльё Нжие
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
22ИспаниязщМарио Эрмосо
19ТурциязщЗеки Челик
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
14НидерландынпДониэлл Мален
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
13.01.2026Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 3Торино
14.09.2025Италия — Серия А3-й турРома0 : 1Торино
25.05.2025Италия — Серия А38-й турТорино0 : 2Рома
31.10.2024Италия — Серия А10-й турРома1 : 0Торино
26.02.2024Италия - Серия А26-й турРома3 : 2Торино
24.09.2023Италия - Серия А5-й турТорино1 : 1Рома
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турТорино0 : 1Рома
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турРома1 : 1Торино
20.05.2022Италия - Серия А38-й турТорино0 : 3Рома
28.11.2021Италия - Серия А14-й турРома1 : 0Торино
13.01.2026Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 3Торино
10.01.2026Италия — Серия А20-й тур2 : 0Торино
07.01.2026Италия — Серия А19-й турТорино1 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 3Торино
27.12.2025Италия — Серия А17-й турТорино1 : 2
13.01.2026Кубок Италии1/8 финалаРома2 : 3Торино
10.01.2026Италия — Серия А20-й турРома2 : 0
06.01.2026Италия — Серия А19-й тур0 : 2Рома
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 0Рома
29.12.2025Италия — Серия А17-й турРома3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Торино2023
12 Сассуоло2123
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

