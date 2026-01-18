03:16 ()
Свернуть список

Болонья - Фиорентина 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 16:00
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
18 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Болонья
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Фиорентина
Флоренция
1ПольшаврЛукаш Скорупски
16ИталиязщНиколо Казале
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
20ИталияпзНадир Цортеа
11АнглияпзДжонатан Роу
80ИталияпзДжованни Фаббьян
6ХорватияпзНикола Моро
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
24НидерландынпТейс Даллинга
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
15ИталиязщПьетро Комуццо
21ГерманиязщРобин Госенс
65ИталиязщФабьяно Паризи
5ХорватиязщМарин Понграчич
44ИталияпзНиколо Фаджоли
27ИталияпзШер Ндур
4ИталияпзМарко Брешианини
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
26.10.2025Италия — Серия А8-й турФиорентина2 : 2Болонья
18.05.2025Италия — Серия А37-й турФиорентина3 : 2Болонья
15.12.2024Италия — Серия А16-й турБолонья1 : 0Фиорентина
14.02.2024Италия - Серия А21-й турБолонья2 : 0Фиорентина
09.01.2024Кубок Италии1/4 финалаФиорентина0 : 0 5 : 4Болонья
12.11.2023Италия - Серия А12-й турФиорентина2 : 1Болонья
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турФиорентина1 : 2Болонья
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турБолонья2 : 1Фиорентина
13.03.2022Италия - Серия А29-й турФиорентина1 : 0Болонья
05.12.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 3Фиорентина
15.01.2026Италия — Серия А16-й тур2 : 3Болонья
10.01.2026Италия — Серия А20-й тур1 : 1Болонья
07.01.2026Италия — Серия А19-й турБолонья0 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур3 : 1Болонья
28.12.2025Италия — Серия А17-й турБолонья1 : 1
11.01.2026Италия — Серия А20-й турФиорентина1 : 1
07.01.2026Италия — Серия А19-й тур2 : 2Фиорентина
04.01.2026Италия — Серия А18-й турФиорентина1 : 0
27.12.2025Италия — Серия А17-й тур1 : 0Фиорентина
21.12.2025Италия — Серия А16-й турФиорентина5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Торино2023
12 Сассуоло2123
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close