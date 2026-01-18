Болонья - Фиорентина 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Фиорентина, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|16
|зщ
|Николо Казале
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|20
|пз
|Надир Цортеа
|11
|пз
|Джонатан Роу
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|6
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Шер Ндур
|4
|пз
|Марко Брешианини
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|Винченцо Итальяно
|Паоло Ваноли
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|09.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|21
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13