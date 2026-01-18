03:16 ()
Свернуть список

Парма - Дженоа 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 13:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
18 Января 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Парма
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 18 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Дженоа
Генуя
40 Италия вр Эдоардо Корви
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
27 Швейцария зщ Саша Бричги
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
10 Испания пз Адриан Бернабе
21 Италия пз Гаэтано Ористанио
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
1 Италия вр Никола Леали
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
3 Испания зщ Аарон Мартин
27 Италия зщ Алессандро Маркандалли
17 Украина пз Руслан Малиновский
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
9 Португалия нп Витор Оливейра
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Дженоа0 : 0Парма
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа1 : 0Парма
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Парма0 : 1Дженоа
05.02.2023 Италия - Серия B Серия В. 23-й тур Парма2 : 0Дженоа
03.09.2022 Италия - Серия B Серия В. 4-й тур Дженоа3 : 3Парма
19.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Парма1 : 2Дженоа
30.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Дженоа1 : 2Парма
23.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа1 : 4Парма
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Парма5 : 1Дженоа
09.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Парма1 : 0Дженоа
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Парма
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 2Парма
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Парма0 : 2
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Парма
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Парма1 : 0
12.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа3 : 0
08.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Дженоа
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Дженоа1 : 1
29.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 1Дженоа
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Дженоа0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2149
2
Лига чемпионов
Милан2043
3
Лига чемпионов
Наполи2143
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо2034
7 Аталанта2132
8 Болонья2030
9 Лацио2028
10 Удинезе2126
11 Торино2023
12 Сассуоло2123
13 Кремонезе2022
14 Парма2022
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче2017
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2114
20
Зона вылета
Верона2013

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close