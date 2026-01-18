Парма - Дженоа 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Дженоа, которое состоится 18 Января 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|21
|пз
|Гаэтано Ористанио
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|1
|вр
|Никола Леали
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|9
|нп
|Витор Оливейра
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|Карлос Куэста
|Даниэле Де Росси
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|3 : 3
|19.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|5 : 1
|09.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|12.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|3 : 0
|08.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|20
|43
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|20
|34
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Болонья
|20
|30
|9
|Лацио
|20
|28
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|21
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|20
|22
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|21
|14
| 20
Зона вылета
|Верона
|20
|13