Штутгарт - Унион 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|13
|пз
|Андраш Шефер
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
|Себастьян Хёнес
|Штеффен Баумгарт
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|4 : 4
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 4
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|3 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|50
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Байер
|17
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|18
|27
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Кёльн
|18
|20
|11
|Боруссия М
|18
|20
|12
|Вольфсбург
|18
|19
|13
|Вердер
|17
|18
|14
|Гамбург
|17
|17
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Майнц
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Санкт-Паули
|17
|12