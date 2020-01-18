03:16 ()
Штутгарт - Унион 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
18 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Штутгарт
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Унион, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Унион
Берлин
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
24 Германия зщ Йефф Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
10 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
8 Германия пз Рани Хедира
28 Австрия пз Кристофер Триммель
13 Венгрия пз Андраш Шефер
11 Южная Корея пз Чон У Ён
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
10 Германия нп Ильяс Анса
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Унион2 : 1Штутгарт
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Унион4 : 4Штутгарт
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт3 : 2Унион
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Унион
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт1 : 0Унион
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион0 : 3Штутгарт
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион3 : 0Штутгарт
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 1Унион
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Штутгарт3 : 2
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 1 : 4Штутгарт
05.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Штутгарт3 : 2
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Штутгарт0 : 0
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 0 : 4Штутгарт
15.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 1Унион
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Унион2 : 2
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 1Унион
12.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Унион3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 3 : 1Унион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1850
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1839
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1732
5
Лига Европы
Штутгарт1732
6
Лига конференций
Байер1729
7 Айнтрахт Ф1827
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Кёльн1820
11 Боруссия М1820
12 Вольфсбург1819
13 Вердер1718
14 Гамбург1717
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Хайденхайм1813
17
Зона вылета
Майнц1812
18
Зона вылета
Санкт-Паули1712

Отзывы и комментарии к матчу

