Аугсбург - Фрайбург 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Фрайбург, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|43
|зщ
|Бруно Огбус
|5
|зщ
|Антони Юнг
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|29
|пз
|Филипп Трой
|14
|пз
|Юито Судзуки
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|Сандро Вагнер
|Юлиан Шустер
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|15.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|18
|50
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|17
|33
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|17
|32
| 6
Лига конференций
|Байер
|17
|29
|7
|Айнтрахт Ф
|18
|27
|8
|Фрайбург
|17
|23
|9
|Унион
|17
|23
|10
|Кёльн
|18
|20
|11
|Боруссия М
|18
|20
|12
|Вольфсбург
|18
|19
|13
|Вердер
|17
|18
|14
|Гамбург
|17
|17
|15
|Аугсбург
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Майнц
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Санкт-Паули
|17
|12