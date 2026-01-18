03:16 ()
Свернуть список

Аугсбург - Фрайбург 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 18:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
18 Января 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Аугсбург
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Фрайбург, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Финн Дамен
40 США зщ Ноакай Бэнкс
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
30 Германия пз Антон Каде
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
43 Швейцария зщ Бруно Огбус
5 Германия зщ Антони Юнг
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
29 Германия пз Филипп Трой
14 Япония пз Юито Судзуки
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3Аугсбург
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Аугсбург0 : 0Фрайбург
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург3 : 1Аугсбург
25.02.2024 Германия — Бундеслига 23-й тур Аугсбург2 : 1Фрайбург
01.10.2023 Германия — Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 0Аугсбург
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 1Аугсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Аугсбург0 : 4Фрайбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Аугсбург1 : 2Фрайбург
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург3 : 0Аугсбург
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 0Аугсбург
15.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 1
11.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 4 : 0Аугсбург
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Аугсбург0 : 0
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 0Аугсбург
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Аугсбург2 : 0
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 2 : 0Фрайбург
10.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Фрайбург2 : 1
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 3 : 4Фрайбург
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 1
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Фрайбург1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1850
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1839
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм1733
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1732
5
Лига Европы
Штутгарт1732
6
Лига конференций
Байер1729
7 Айнтрахт Ф1827
8 Фрайбург1723
9 Унион1723
10 Кёльн1820
11 Боруссия М1820
12 Вольфсбург1819
13 Вердер1718
14 Гамбург1717
15 Аугсбург1715
16
Стыковая зона
Хайденхайм1813
17
Зона вылета
Майнц1812
18
Зона вылета
Санкт-Паули1712

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close