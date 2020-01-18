Страсбург - Метц 18 Января прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Метц, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|7
|нп
|Диегу Морейра
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|25
|зщ
|Клео Мельере
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|2
|зщ
|Максим Колен
|38
|зщ
|Садибу Сане
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|11
|пз
|Малик Мбайе
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|23
|нп
|Ибу Сане
|Гари О'Нил
|Гари О'Нил
|Стефан Ле Миньян
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 6
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 4
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Тулуза
|18
|26
|8
|Страсбург
|17
|24
|9
|Монако
|18
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|18
|22
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|18
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12