Страсбург - Метц 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 16:00
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
18 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Страсбург
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Метц, которое состоится 18 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Метц
Метц
39БельгияврМайк Пендерс
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
5Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
3АнглияпзБен Чилуэлл
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
32АргентинапзВалентин Барко
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
7БельгиянпДиегу Морейра
19ПарагвайнпХулио Энсисо
20Кот-д'ИвуарнпМартиаль Годо
9АргентинанпХоакин Паничелли
1ДанияврДжонатан Фишер
25ФранциязщКлео Мельере
4ГабонзщУри-Мишель Мбула
2ФранциязщМаксим Колен
38СенегалзщСадибу Сане
8МалипзБубакар Траоре
20ФранцияпзЖесси Деменге
11СенегалпзМалик Мбайе
10ФранцияпзГотье Эн
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
23СенегалнпИбу Сане
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
АнглияГари О'Нил
ФранцияСтефан Ле Миньян
История личных встреч
17.08.2025Франция — Лига 11-й турМетц0 : 1Страсбург
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Метц
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМетц0 : 1Страсбург
09.01.2022Франция - Лига 120-й турМетц0 : 2Страсбург
17.09.2021Франция - Лига 16-й турСтрасбург3 : 0Метц
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМетц1 : 2Страсбург
13.12.2020Франция - Лига 114-й турСтрасбург2 : 2Метц
11.01.2020Франция - Лига 120-й турМетц1 : 0Страсбург
11.08.2019Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 1Метц
01.04.2018Франция - Лига 131-й турСтрасбург2 : 2Метц
10.01.2026Кубок Франции1/16 финала0 : 6Страсбург
03.01.2026Франция — Лига 117-й тур1 : 1Страсбург
21.12.2025Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург2 : 1
18.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 6-й турСтрасбург3 : 1
14.12.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург0 : 0
11.01.2026Кубок Франции1/16 финалаМетц0 : 4
04.01.2026Франция — Лига 117-й тур1 : 1Метц
20.12.2025Кубок Франции1/32 финала0 : 3Метц
13.12.2025Франция — Лига 116-й турМетц2 : 3
07.12.2025Франция — Лига 115-й тур3 : 1Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1843
2
Лига чемпионов
ПСЖ1842
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1832
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Тулуза1826
8 Страсбург1724
9 Монако1823
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1822
13 Гавр1718
14 Ницца1818
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1812
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

