Нант - Париж 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 18:15
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
18 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Нант
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Париж, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Париж
Париж
1ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
78ФранциязщТилель Тати
80ФранциязщДжуниор Мванга
27КолумбияпзДейвер Мачадо
66ФранцияпзЛуи Леру
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
20ФранцияпзРеми Кабелла
10ФранциянпМаттис Аблин
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
11ФранциянпБахереба Гирасси
35ГерманияврКевин Трапп
6Бразилиязщ Отавио
28БельгиязщТибо де Смет
14МализщАмари Траоре
5СенегалзщМустафа Мбов
10АлжирпзИлан Кеббаль
4ФранцияпзВенсан Маршетти
21ФранцияпзМаксим Лопес
17ФранцияпзАдама Камара
13ФранцияпзМатьё Кафаро
11Кот-д'ИвуарнпЖан-Филипп Крассо
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияСтефан Жийи
История личных встреч
24.10.2025Франция — Лига 19-й турПариж1 : 2Нант
30.10.2019Франция - Кубок лиги1/16 финалаНант8 : 0Париж
11.01.2026Кубок Франции1/16 финалаНант1 : 1 3 : 5
04.01.2026Франция — Лига 117-й тур0 : 2Нант
21.12.2025Кубок Франции1/32 финала3 : 5Нант
12.12.2025Франция — Лига 116-й тур4 : 1Нант
06.12.2025Франция — Лига 115-й турНант1 : 2
12.01.2026Кубок Франции1/16 финала0 : 1Париж
04.01.2026Франция — Лига 117-й тур2 : 1Париж
20.12.2025Кубок Франции1/32 финала0 : 3Париж
13.12.2025Франция — Лига 116-й турПариж0 : 3
07.12.2025Франция — Лига 115-й тур0 : 0Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1843
2
Лига чемпионов
ПСЖ1842
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1832
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Тулуза1826
8 Страсбург1724
9 Монако1823
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1822
13 Гавр1718
14 Ницца1818
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1812
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

