Нант - Париж 18 Января прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Париж, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|78
|зщ
|Тилель Тати
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|27
|пз
|Дейвер Мачадо
|66
|пз
|Луи Леру
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|20
|пз
|Реми Кабелла
|10
|нп
|Маттис Аблин
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|35
|вр
|Кевин Трапп
|6
|зщ
|Отавио
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|14
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|21
|пз
|Максим Лопес
|17
|пз
|Адама Камара
|13
|пз
|Матьё Кафаро
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
|Антуан Комбуаре
|Стефан Жийи
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|8 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 5
|12.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|12.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Тулуза
|18
|26
|8
|Страсбург
|17
|24
|9
|Монако
|18
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|18
|22
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|18
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12