Ренн - Гавр 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|4
|пз
|Глен Камара
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|7
|нп
|Брил Эмболо
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
|50
|вр
|Поль Арнье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|45
|пз
|Исса Сумаре
|15
|пз
|Аюму Секо
|8
|пз
|Ясин Кехта
|10
|пз
|Феликс Мамбимби
|34
|нп
|Kenny Quetant
|Хабиб Бей
|Дидье Дигар
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|13.04.2025
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 5
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 2
|07.02.2009
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|13.09.2008
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|03.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|5 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|42
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|32
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Лион
|17
|30
| 6
Лига конференций
|Ренн
|17
|30
|7
|Тулуза
|18
|26
|8
|Страсбург
|17
|24
|9
|Монако
|18
|23
|10
|Анже
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Лорьян
|18
|22
|13
|Гавр
|17
|18
|14
|Ницца
|18
|18
|15
|Париж
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Нант
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|18
|12
| 18
Зона вылета
|Метц
|17
|12