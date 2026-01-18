03:17 ()
Ренн - Гавр 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 18:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
18 Января 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ренн
Гавр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Гавр, которое состоится 18 Января 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Гавр
Гавр
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщАнтони Руо
3ФранциязщЛилиан Брассье
4ФинляндияпзГлен Камара
95ПольшапзПшемыслав Франковски
45ФранцияпзМахди Камара
21ФранцияпзВалентин Ронжье
26ФранцияпзКентен Мерлен
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
7ШвейцариянпБрил Эмболо
39ФранциянпМохамед Кадер Мейте
50ФранцияврПоль Арнье
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
14ФранцияпзРассул Ндиайе
26ФранцияпзСаймон Эбоног
45СенегалпзИсса Сумаре
15ЯпонияпзАюму Секо
8МароккопзЯсин Кехта
10ШвейцарияпзФеликс Мамбимби
34ФранциянпKenny Quetant
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2Ренн
13.04.2025Франция — Лига 129-й турГавр1 : 5Ренн
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0Гавр
11.02.2024Франция - Лига 121-й турГавр0 : 1Ренн
27.08.2023Франция - Лига 13-й турРенн2 : 2Гавр
07.02.2009Франция - Лига 123-й турГавр1 : 0Ренн
13.09.2008Франция - Лига 15-й турРенн1 : 1Гавр
11.01.2026Кубок Франции1/16 финала1 : 3Ренн
03.01.2026Франция — Лига 117-й тур0 : 2Ренн
21.12.2025Кубок Франции1/32 финалаРенн3 : 0
13.12.2025Франция — Лига 116-й турРенн3 : 1
06.12.2025Франция — Лига 115-й тур5 : 0Ренн
04.01.2026Франция — Лига 117-й турГавр2 : 1
21.12.2025Кубок Франции1/32 финалаГавр0 : 2
14.12.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 0Гавр
07.12.2025Франция — Лига 115-й турГавр0 : 0
30.11.2025Франция — Лига 114-й турГавр0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1843
2
Лига чемпионов
ПСЖ1842
3
Лига чемпионов
Марсель1732
4
Лига чемпионов
Лилль1832
5
Лига Европы
Лион1730
6
Лига конференций
Ренн1730
7 Тулуза1826
8 Страсбург1724
9 Монако1823
10 Анже1722
11 Брест1722
12 Лорьян1822
13 Гавр1718
14 Ницца1818
15 Париж1716
16
Стыковая зона
Нант1714
17
Зона вылета
Осер1812
18
Зона вылета
Метц1712

Отзывы и комментарии к матчу

