Херенвен - Гронинген 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 13:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
18 Января 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Херенвен
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гронинген, которое состоится 18 Января 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гронинген
Гронинген
31 Нидерланды вр Нордин Баккер
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
16 Швеция пз Marcus Linday
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
20 Дания нп Jacob Trenskow
9 Суринам нп Дилан Венте
7 Франция нп Максенс Ривера
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гронинген2 : 1Херенвен
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 0Херенвен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Херенвен2 : 1Гронинген
19.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
10.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
12.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 1Херенвен
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен3 : 1
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Херенвен2 : 2
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 0 : 3Херенвен
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 3Херенвен
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 0 : 3Херенвен
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Гронинген3 : 0
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2Гронинген
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1952
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1934
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 ПЕК Зволле1923
12 Фортуна1922
13 Гоу Эхед Иглс1921
14 Эксельсиор1820
15 Телстар1916
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

Отзывы и комментарии к матчу

