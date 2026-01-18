Херенвен - Гронинген 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гронинген, которое состоится 18 Января 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Нордин Баккер
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|16
|пз
|Marcus Linday
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|7
|нп
|Максенс Ривера
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|Дик Люккин
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 3
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|34
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|ПЕК Зволле
|19
|23
|12
|Фортуна
|19
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|19
|21
|14
|Эксельсиор
|18
|20
|15
|Телстар
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14