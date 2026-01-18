Хераклес - Твенте 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Твенте, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|14
|пз
|Эрик Альстранд
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|19
|пз
|Лука Куленович
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|4
|пз
|Матиас Хьёлё
|42
|пз
|Daouda Weidmann
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|20.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 2 : 1
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 0
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 3
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|13.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 6
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|34
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|ПЕК Зволле
|19
|23
|12
|Фортуна
|19
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|19
|21
|14
|Эксельсиор
|18
|20
|15
|Телстар
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14