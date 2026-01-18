03:17 ()
Свернуть список

Хераклес - Твенте 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 15:30
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
18 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Хераклес
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Твенте, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Твенте
Энсхеде
16 Нидерланды вр Тимо Янсинк
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
18 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
24 Словакия зщ Иван Месик
13 Чехия пз Ян Жамбурек
14 Швеция пз Эрик Альстранд
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
70 Австралия нп Айдин Хрустич
25 Нидерланды нп Леквинсио Зефёйк
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
4 Норвегия пз Матиас Хьёлё
42 Франция пз Daouda Weidmann
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Твенте2 : 1Хераклес
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Хераклес2 : 1Твенте
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте5 : 0Хераклес
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Твенте1 : 0Хераклес
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес2 : 2Твенте
30.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Хераклес1 : 1Твенте
05.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте1 : 0Хераклес
08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте1 : 1Хераклес
27.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес2 : 2Твенте
20.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте2 : 3Хераклес
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 2 : 2 2 : 1Хераклес
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 0Хераклес
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Хераклес0 : 3
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес4 : 1
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 4 : 3Хераклес
13.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Твенте
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Твенте1 : 1
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Твенте
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 6Твенте
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Твенте2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1952
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1934
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 ПЕК Зволле1923
12 Фортуна1922
13 Гоу Эхед Иглс1921
14 Эксельсиор1820
15 Телстар1916
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close