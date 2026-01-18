Волендам - Утрехт 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Утрехт, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|8
|пз
|Гибсон Ях
|18
|пз
|Nordin Bakala
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|9
|нп
|Henk Veerman
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|22
|пз
|Мигель Родригес
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|20
|пз
|Дани де Вит
|Рон Янс
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 2
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 4
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0 ДВ
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|13.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|34
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|ПЕК Зволле
|19
|23
|12
|Фортуна
|19
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|19
|21
|14
|Эксельсиор
|18
|20
|15
|Телстар
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14