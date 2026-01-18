03:17 ()
Свернуть список

Волендам - Утрехт 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 15:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
18 Января 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Волендам
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Утрехт, которое состоится 18 Января 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Утрехт
Утрехт
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
3 Того зщ Мавуна Амевор
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
9 Нидерланды нп Henk Veerman
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
22 Испания пз Мигель Родригес
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
10 Франция пз Йоанн Катлин
7 Дания пз Виктор Йенсен
20 Нидерланды пз Дани де Вит
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Утрехт3 : 1Волендам
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт4 : 2Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0Утрехт
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт0 : 0Волендам
12.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 4Утрехт
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Волендам
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 0Волендам
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Волендам0 : 1
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Волендам2 : 0 ДВ
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Волендам
13.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Утрехт1 : 2
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Утрехт1 : 2
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 0 : 2Утрехт
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 1Утрехт
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Утрехт1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1952
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1934
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 ПЕК Зволле1923
12 Фортуна1922
13 Гоу Эхед Иглс1921
14 Эксельсиор1820
15 Телстар1916
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close