Фейеноорд - Спарта 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|14
|пз
|Сем Стейн
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|16
|пз
|Лео Сауэр
|11
|нп
|Гонсалу Боржеш
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Тейс Велтхёйс
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Ayoni Santos
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Вито ван Крой
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|Робин ван Перси
|Морис Стейн
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 1
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|15.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 5
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|52
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|18
|36
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|34
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|18
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|28
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|26
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Утрехт
|17
|23
|11
|ПЕК Зволле
|19
|23
|12
|Фортуна
|19
|22
|13
|Гоу Эхед Иглс
|19
|21
|14
|Эксельсиор
|18
|20
|15
|Телстар
|19
|16
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Волендам
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|18
|14