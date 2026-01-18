03:17 ()
Фейеноорд - Спарта 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 17:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
18 Января 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фейеноорд
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Спарта
Роттердам
22 Германия вр Тимон Велленройтер
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
15 Австралия зщ Джордан Бос
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
14 Нидерланды пз Сем Стейн
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
16 Словакия пз Лео Сауэр
11 Португалия нп Гонсалу Боржеш
9 Япония нп Аясэ Уэда
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Lushendry Martes
3 Нидерланды зщ Тейс Велтхёйс
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Ayoni Santos
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Вито ван Крой
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Спарта0 : 4Фейеноорд
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фейеноорд3 : 0Спарта
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Спарта1 : 1Фейеноорд
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд2 : 0Спарта
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта2 : 2Фейеноорд
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта1 : 3Фейеноорд
11.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 0Спарта
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд4 : 0Спарта
31.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта0 : 1Фейеноорд
19.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Фейеноорд2 : 0Спарта
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 2Фейеноорд
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Фейеноорд1 : 1
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 3
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Фейеноорд
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 4 : 3Фейеноорд
15.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала Спарта1 : 2
11.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Спарта2 : 0
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 0 : 1Спарта
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 5Спарта
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Спарта0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1952
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1836
3
Лига чемпионов
Аякс1934
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1828
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1828
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1826
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1826
9 Херенвен1824
10 Утрехт1723
11 ПЕК Зволле1923
12 Фортуна1922
13 Гоу Эхед Иглс1921
14 Эксельсиор1820
15 Телстар1916
16
Стыковая зона
НАК Бреда1814
17
Зона вылета
Волендам1814
18
Зона вылета
Хераклес1814

