Санта-Клара - Фамаликан 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
18 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Санта-Клара
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Фамаликан, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0Санта-Клара
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Санта-Клара2 : 1Фамаликан
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан1 : 2Санта-Клара
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1Санта-Клара
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Санта-Клара1 : 3Фамаликан
28.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
12.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0Санта-Клара
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Санта-Клара0 : 2Фамаликан
07.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 0Санта-Клара
17.01.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Санта-Клара1 : 2Фамаликан
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 3 : 3Санта-Клара
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 1
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Санта-Клара0 : 0
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара2 : 3 ДВ
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 0Санта-Клара
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 0Фамаликан
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Фамаликан2 : 3
22.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Фамаликан
18.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 1Фамаликан
14.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур Фамаликан4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1845
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1831
5 Брага1727
6 Морейренсе1827
7 Витория Гимарайнш1725
8 Алверка1823
9 Фамаликан1723
10 Эшторил1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Арока1817
14 Санта-Клара1717
15 Насьонал1817
16
Стыковая зона
Каза Пия1814
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС184

