Санта-Клара - Фамаликан 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Фамаликан, которое состоится 18 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|19.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 3
|28.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|17.01.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 2
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 3
|22.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|18.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 1
|14.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|45
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|18
|31
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Алверка
|18
|23
|9
|Фамаликан
|17
|23
|10
|Эшторил
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Арока
|18
|17
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Насьонал
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|18
|4