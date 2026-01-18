Тондела - Брага 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Брага, которое состоится 18 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|20
|зщ
|Brayan Medina
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|97
|пз
|Клебиньо
|32
|пз
|Juan Rodriguez
|79
|пз
|Угу Феликс
|10
|пз
|Джо Ходж
|7
|нп
|Pedro Henryque
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|17
|пз
|Габриэл Москардо
|20
|нп
|Марио Доржелес
|39
|нп
|Фран Наварро
|18
|нп
|Пау Виктор
|Иву Виейра
|Карлос Висенс
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|3 : 1
|21.02.2021
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|4 : 2
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 4
|20.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|08.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|21.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2025
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 1
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|14.01.2026
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 3
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.12.2025
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|17
|49
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|45
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|17
|39
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|18
|31
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Морейренсе
|18
|27
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|8
|Алверка
|18
|23
|9
|Фамаликан
|17
|23
|10
|Эшторил
|17
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Эштрела
|17
|19
|13
|Арока
|18
|17
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Насьонал
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Тондела
|17
|12
| 18
Зона вылета
|АВС
|18
|4