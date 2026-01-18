03:18 ()
Тондела - Брага 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 20:00
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
18 Января 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Тондела
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Брага, которое состоится 18 Января 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Брага
Брага
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
20 Колумбия зщ Brayan Medina
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
97 Бразилия пз Клебиньо
32 Эквадор пз Juan Rodriguez
79 Португалия пз Угу Феликс
10 Ирландия пз Джо Ходж
7 Бразилия нп Pedro Henryque
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
6 Бразилия пз Витор Карвальо
29 Франция пз Жан-Батист Горби
8 Португалия пз Жоау Моутинью
17 Бразилия пз Габриэл Москардо
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
39 Испания нп Фран Наварро
18 Испания нп Пау Виктор
Главные тренеры
Португалия Иву Виейра
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Брага3 : 0Тондела
20.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Тондела0 : 1Брага
20.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Брага3 : 1Тондела
21.02.2021 Португалия - Примейра 20-й тур Брага4 : 2Тондела
03.10.2020 Португалия - Примейра 3-й тур Тондела0 : 4Брага
20.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Тондела1 : 0Брага
12.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Брага2 : 1Тондела
14.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Брага3 : 0Тондела
08.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Тондела0 : 1Брага
15.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 1-й тур Брага2 : 1Тондела
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 0Тондела
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Тондела3 : 1
21.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур Тондела1 : 2
15.12.2025 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 1Тондела
07.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Тондела0 : 2
14.01.2026 Кубок Португалии 1/4 финала 2 : 1Брага
03.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 3Брага
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Брага2 : 2
23.12.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 0 : 3Брага
19.12.2025 Португалия — Примейра 15-й тур 1 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1749
2
Лига чемпионов
Спортинг1845
3
Лига Европы
Бенфика1739
4
Лига конференций
Жил Висенте1831
5 Брага1727
6 Морейренсе1827
7 Витория Гимарайнш1725
8 Алверка1823
9 Фамаликан1723
10 Эшторил1720
11 Риу Аве1720
12 Эштрела1719
13 Арока1817
14 Санта-Клара1717
15 Насьонал1817
16
Стыковая зона
Каза Пия1814
17
Зона вылета
Тондела1712
18
Зона вылета
АВС184

