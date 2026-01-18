03:18 ()
Аланьяспор - Фенербахче 18 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 18-01-2026 19:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
18 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Аланьяспор
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Фенербахче, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
17.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Аланьяспор0 : 2Фенербахче
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0Аланьяспор
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Аланьяспор0 : 1Фенербахче
19.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор1 : 3Фенербахче
18.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Аланьяспор
13.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Аланьяспор2 : 5Фенербахче
24.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2Аланьяспор
29.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Аланьяспор0 : 0Фенербахче
13.01.2026 Кубок Турции Группа A. 2-й тур Аланьяспор2 : 2
21.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур Аланьяспор2 : 0
17.12.2025 Кубок Турции Группа A. 1-й тур 0 : 1Аланьяспор
13.12.2025 Турция — Суперлига 16-й тур 0 : 0Аланьяспор
08.12.2025 Турция — Суперлига 15-й тур Аланьяспор0 : 0
14.01.2026 Кубок Турции Группа C. 2-й тур 0 : 1Фенербахче
10.01.2026 Суперкубок Турции Финал 0 : 2Фенербахче
06.01.2026 Суперкубок Турции 1/2 финала Фенербахче2 : 0
23.12.2025 Кубок Турции Группа C. 1-й тур Фенербахче1 : 2
20.12.2025 Турция — Суперлига 17-й тур 0 : 3Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1843
2
Лига чемпионов
Фенербахче1739
3
Лига Европы
Трабзонспор1735
4
Лига конференций
Гёзтепе1732
5 Бешикташ1729
6 Истанбул Башакшехир1826
7 Самсунспор1725
8 Газиантеп1824
9 Коджаэлиспор1723
10 Аланьяспор1721
11 Ризеспор1718
12 Генчлербирлиги1718
13 Коньяспор1717
14 Кайсериспор1715
15 Антальяспор1715
16
Зона вылета
Касымпаша1715
17
Зона вылета
Эюпспор1713
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк189

