Аланьяспор - Фенербахче 18 Января прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Фенербахче, которое состоится 18 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|18.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|13.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 5
|24.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 0
|13.01.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Турции
|Группа A. 1-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|08.12.2025
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 2
|06.01.2026
|Суперкубок Турции
|1/2 финала
|2 : 0
|23.12.2025
|Кубок Турции
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|18
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|17
|39
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|17
|35
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|17
|32
|5
|Бешикташ
|17
|29
|6
|Истанбул Башакшехир
|18
|26
|7
|Самсунспор
|17
|25
|8
|Газиантеп
|18
|24
|9
|Коджаэлиспор
|17
|23
|10
|Аланьяспор
|17
|21
|11
|Ризеспор
|17
|18
|12
|Генчлербирлиги
|17
|18
|13
|Коньяспор
|17
|17
|14
|Кайсериспор
|17
|15
|15
|Антальяспор
|17
|15
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|18
|9