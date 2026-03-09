00:19 ()
Спартак М - Акрон 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 18:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
09 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Спартак М
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Акрон, которое состоится 09 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Карседо
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1Спартак М
19.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Акрон2 : 3Спартак М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3Спартак М
10.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Спартак М4 : 0Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1Акрон
19.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 1Спартак М
06.03.2026 Россия — МФЛ 1-й тур Спартак М3 : 2
05.03.2026 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 5 : 2Спартак М
02.03.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 3Спартак М
23.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М2 : 1
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Спартак М5 : 2
28.02.2026 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 0Акрон
20.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Акрон1 : 0
10.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Акрон2 : 1
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Акрон3 : 1
05.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Акрон7 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Спартак» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2042
3 Локомотив М1940
4 ЦСКА2036
5 Балтика2036
6 Спартак М1932
7 Динамо М2027
8 Рубин2026
9 Ахмат1925
10 Ростов2022
11 Акрон1921
12 Крылья Советов2020
13
Стыковая зона
Оренбург2018
14
Стыковая зона
Динамо Мх2018
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород2017
16
Зона вылета
Сочи209

