Верес - ЛНЗ Черкассы 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2026 18:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
09 Марта 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 19-й тур
Верес
ЛНЗ Черкассы

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 09 Марта 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 2Верес
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1ЛНЗ Черкассы
30.11.2024 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 2Верес
15.04.2024 Украина - Премьер-лига 24-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Верес
30.09.2023 Украина - Премьер-лига 9-й тур Верес0 : 0ЛНЗ Черкассы
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Верес
20.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур Верес3 : 2
14.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Верес
29.11.2025 Украина — Премьер-лига 14-й тур Верес0 : 0
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 2Верес
04.03.2026 Кубок Украины 1/4 финала ЛНЗ Черкассы0 : 0 4 : 5
28.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 3
21.02.2026 Украина — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
13.12.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0
06.12.2025 Украина — Премьер-лига 15-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1944
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1838
3
Лига конференций
Полесье1936
4 Динамо К1935
5 Кривбасс1931
6 Металлист 19251728
7 Колос1928
8 Заря1927
9 Верес1721
10 Оболонь-Бровар1821
11 Карпаты1920
12 Кудровка1920
13
Стыковая зона
Рух В1819
14
Стыковая зона
Эпицентр1917
15
Зона вылета
Александрия1811
16
Зона вылета
Полтава199

Отзывы и комментарии к матчу

