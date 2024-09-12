«Милан» и «Интер» рассматривают возможность совместного использования нового стадиона

Дата публикации: 12-09-2024

У «Милана» и «Интера» общий не только город базирования, но и домашняя арена, которая меняет свое название в зависимости от клуба, который выступает на нем. В настоящий момент обе команды планируют возведение более современных стадионов, которые принадлежали бы им, а не находились в собственности города.



Новая арена «Интера» может появиться в Роццано, «Милана» – в Сан-Донато.



Тем временем «La Gazetta Dello Sport» и Антонио Витьелло, приближенный к «россонери», информируют, что клубы могут построить один стадион и затем использовать его вместе.



Примечательно, что Беппе Сала, являющийся мэром Милана, пытается убедить клубы остаться на старой арене, предлагая им выкупить строение или арендовать его на 90 или 100 лет. Также рассматривается вариант с модернизацией стадиона, но в этом случае потребуются большие финансовые вливания.