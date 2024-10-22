Дэвис намерен просить зарплату в 20 млн евро в год у заинтересованных в нем клубов

Дата публикации: 22-10-2024

Альфонсо Дэвис планирует зарабатывать 20 000 000 евро за сезон. Именно столько канадец будет требовать у клуба, который захочет договориться с ним о сотрудничестве. Информацию, ссылаясь на «Sky Sport Germany», опубликовал ресурс Sport.es.



Сообщается, что Дэвис с большой долей вероятности покинет «Баварию» по завершении сезона. Защитник не планирует пролонгировать соглашение с мюнхенцами, истекающее ближайшим летом. Ранее он отказал «красным» в продлении контракта, по которому его зарплата выросла бы до € 14 млн.



К канадцу проявляют интерес «Реал», «МЮ» и «Барселона».



В сезоне 2024/2025 на счету левого фулбека 8 встреч в составе мюнхенцев (1 ассист).



Рыночная стоимость Дэвиса – 50 млн евро («Transfermarkt»).