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Дэвис намерен просить зарплату в 20 млн евро в год у заинтересованных в нем клубов

Дата публикации: 22-10-2024

Альфонсо Дэвис планирует зарабатывать 20 000 000 евро за сезон. Именно столько канадец будет требовать у клуба, который захочет договориться с ним о сотрудничестве. Информацию, ссылаясь на «Sky Sport Germany», опубликовал ресурс Sport.es.

Сообщается, что Дэвис с большой долей вероятности покинет «Баварию» по завершении сезона. Защитник не планирует пролонгировать соглашение с мюнхенцами, истекающее ближайшим летом. Ранее он отказал «красным» в продлении контракта, по которому его зарплата выросла бы до € 14 млн.

К канадцу проявляют интерес «Реал», «МЮ» и «Барселона».

В сезоне 2024/2025 на счету левого фулбека 8 встреч в составе мюнхенцев (1 ассист).

Рыночная стоимость Дэвиса – 50 млн евро («Transfermarkt»).

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