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«Red Bull» хочет купить итальянский клуб из Серии А

Дата публикации: 30-10-2024

Австрийская компания «Red Bull», являющаяся всемирно известным брендом одноименного энергетического напитка, которая также владеет империей футбольных клубов, вскоре может пополниться еще одной европейской командой.

По информации «La Stampa», руководство «красных быков» работает над приобретением итальянского «Торино». Стоит отметить, что в сентябре этого года «Red Bull» стал спонсором туринцев.

В текущем розыгрыше Серии А «гранатовые» провели 9 матчей и с 14 набранными очками занимают девятое место в турнирной таблице.

Напомним, сейчас под крылом австрийского гиганта находятся такие клубы как «РБ Лейпциг» (Германия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Нью-Йорк Ред Буллз» (США) и «Ред Булл Браганти́но» (Бразилия).

В начале месяца в СМИ сообщалось о намерении «Red Bull» купить французский «Париж», выступающий в Лиге 2.

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