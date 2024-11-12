02:53 ()
Свернуть список

«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна

Дата публикации: 12-11-2024

Следующим клубом Мартина Субименди может стать действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». «Mirror Football» утверждает, что «горожане» готовы выложить за хавбека «Реал Сосьедада» 60,5 млн евро. Именно столько составляют отступные по контракту с футболистом.

Команда Хосепа Гвардиолы испытывает определенные проблемы в средней линии после потери Родри, который повредил крестообразные связки и уже не сыграет в этом сезоне. Субименди рассматривается руководством «Сити» в качестве замены 28-летнему опорнику.

С «Реал Сосьедадом» Мартин связан трудовыми отношениями до июня 2027 года. В сезоне 2024/2025 Субименди появлялся на поле в составе «бело-голубых» в 16 матчах (1 гол, 2 результативных паса). «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в € 60 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close