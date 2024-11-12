«Манчестер Сити» решил купить одноклубника Захаряна

Дата публикации: 12-11-2024

Следующим клубом Мартина Субименди может стать действующий чемпион Англии «Манчестер Сити». «Mirror Football» утверждает, что «горожане» готовы выложить за хавбека «Реал Сосьедада» 60,5 млн евро. Именно столько составляют отступные по контракту с футболистом.



Команда Хосепа Гвардиолы испытывает определенные проблемы в средней линии после потери Родри, который повредил крестообразные связки и уже не сыграет в этом сезоне. Субименди рассматривается руководством «Сити» в качестве замены 28-летнему опорнику.



С «Реал Сосьедадом» Мартин связан трудовыми отношениями до июня 2027 года. В сезоне 2024/2025 Субименди появлялся на поле в составе «бело-голубых» в 16 матчах (1 гол, 2 результативных паса). «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в € 60 млн.