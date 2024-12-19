В «Акроне» раскрыли трансферные планы на зиму

Дата публикации: 19-12-2024

Алексей Власов, занимающий должность гендиректора «Акрона», поделился трансферными планами клуба на январь.



«Я думаю, что подпишем не более 4-х новичков при условии, что у наших игроков будет все хорошо со здоровьем», - цитирует функционера «Чемпионат».



«Акрон» по итогам прошлого сезона сумел пробиться в элиту российского футбола. На зимнюю паузу тольяттинская команда ушла на 9-й строчке в таблице чемпионата, имея в своем активе 22 очка. При этом в заключительной перед перерывом игре «красно-черным» удалось победить «Зенит», который на тот момент лидировал в Премьер-лиге.



Первую встречу после зимней паузы подопечные Заура Тедеева проведут 1-го марта. Противостоять «Акрону» будет «Пари НН».