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"Милан" готов арендовать Ольмо

Дата публикации: 06-01-2025

Хавбек "Барселоны" Дани Ольмо оставшуюся часть сезона может провести в "Милане", сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, "россонери" предложили испанцу 6-месячный контракт, в котором будет прописана опция, благодаря которой тот летом сможет вернуться в "Барселону".

Отмечается, что такой трансфер позволит "Милану" усилиться, а "Барселоне" за этот промежуток времени найти выход из сложившейся ситуации после отказа регистрировать Ольмо на вторую часть сезона.

Добавим, что руководство каталонского клуба не согласно с решением Ла Лиги и Испанской королевской футбольной федерации, которые накануне отказали клубу в регистрации игроков на вторую часть сезона-2024/25.

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