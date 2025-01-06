"Милан" готов арендовать Ольмо

Дата публикации: 06-01-2025

Хавбек "Барселоны" Дани Ольмо оставшуюся часть сезона может провести в "Милане", сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, "россонери" предложили испанцу 6-месячный контракт, в котором будет прописана опция, благодаря которой тот летом сможет вернуться в "Барселону".

Отмечается, что такой трансфер позволит "Милану" усилиться, а "Барселоне" за этот промежуток времени найти выход из сложившейся ситуации после отказа регистрировать Ольмо на вторую часть сезона.

Добавим, что руководство каталонского клуба не согласно с решением Ла Лиги и Испанской королевской футбольной федерации, которые накануне отказали клубу в регистрации игроков на вторую часть сезона-2024/25.