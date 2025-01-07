Борьба за Рэшфорда началась. Англичанина хотят подписать три известных клуба

Дата публикации: 07-01-2025

Вигнер Маркус Рэшфорд находится явно не в фаворе у нового тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Зимой англичанин может сменить обстановку, и по словам инсайдера Фабрицио Романо, запросы о трансфере футболиста сделали три известных клуба.

Рэшфорд не появлялся на поле с 7 декабря. С того времени он всего однажды попал в заявку "МЮ" на матч, но и тот поединок провел на скамейке запасных. В этой ситуации наиболее разумным решением может стать трансфер. Сам футболист открыто заявил, что готов к смене обстановки.

Недостатка в желающих воспользоваться его услугами нет. Среди них был "Галатасарай", но футболист отклонил этот вариант и хочет играть в одной из пяти ведущих европейских лиг.

По информации источника, с "Манчестер Юнайтед" связались "Милан" и дортмундская "Боруссия". Оба клуба хотят узнать условия трансфера.

Наверняка можно ожидать, что в ближайшем будущем список желающих станет еще длиннее. Контракт Рэшфорда с манкунианцами рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.