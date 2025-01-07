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"Почему люди в этой стране чего-то боятся?". Жозе Моуринью раскритиковал судейство в Турции

Дата публикации: 07-01-2025

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью после матча 18-го тура чемпионата Турции с "Хатайспором" (2:1) поделился мнением о судействе.

— Мои игроки сделали все, что могли. Мы хорошо тренировались в течение 9 дней. Достигли уверенной победы. Если бы цвета соперника были другими, они могли бы остаться вдесятером.

Мы знаем, в какой токсичной лиге играем. Они знают, как играть против нас и против других. В матчах с "Эюпспором" и сегодня должно было быть пять красных карточек. Такова ситуация.

И наши игроки, и соперники это знают. Мы должны продолжать двигаться дальше. Почему вы скрываете правду? Почему люди в этой стране чего-то боятся? Чего вы боитесь?

Я понимаю, вы журналисты. Я тоже мог бы быть журналистом, хорошо, но чего вы боитесь? Разница в очках объясняется качеством игры? Говорите правду. Не спрашивайте у меня.

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