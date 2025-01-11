«МЮ» готов заплатить £ 40 млн за вингера из клуба АПЛ

Дата публикации: 11-01-2025

В обозримом будущем один из ключевых игроков «Брентфорда» Брайан Мбемо может уйти на повышение в другой клуб АПЛ. Как пишет «Daily Star», в услугах вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед».



«Красные дьяволы» готовы выложить за трансфер футболиста сборной Камеруна 40 млн фунтов (около € 47,5 млн). Отмечается, что «Юнайтед» предпримет попытку заполучить Мбемо в летнее межсезонье.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету крайнего нападающего 20 матчей с 13 голами и 3 ассистами.



Контрактное соглашение Брайана с «манкунианцами» в силе до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего футболиста в 50 миллионов евро.