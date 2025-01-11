05:37 ()
Свернуть список

«МЮ» готов заплатить £ 40 млн за вингера из клуба АПЛ

Дата публикации: 11-01-2025

В обозримом будущем один из ключевых игроков «Брентфорда» Брайан Мбемо может уйти на повышение в другой клуб АПЛ. Как пишет «Daily Star», в услугах вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы выложить за трансфер футболиста сборной Камеруна 40 млн фунтов (около € 47,5 млн). Отмечается, что «Юнайтед» предпримет попытку заполучить Мбемо в летнее межсезонье.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету крайнего нападающего 20 матчей с 13 голами и 3 ассистами.

Контрактное соглашение Брайана с «манкунианцами» в силе до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close