Жорже Жезуш: "Правда в том, что физически Неймар больше не может играть на привычном уровне"

Дата публикации: 17-01-2025

Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар не сыграет за нее во второй части сезона.

"Неймар не будет включен в заявку на чемпионат. Он может принять участие в Лиге чемпионов Азии. Когда он собирался вернуться, он снова получил травму. Он игрок, который не оставляет сомнений, игрок мирового уровня. Но правда в том, что физически Неймар больше не может играть на привычном уровне. К сожалению, для него все стало тяжело.

У него все еще есть контракт с "Аль-Хилялем". Возможно, ему еще предстоит решить свое будущее. Это зависит от руководства. Я ничего не знаю о будущем Неймара", — приводит слова Жезуша FootMercato.