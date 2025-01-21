Стали известны подробности переговоров «ПСЖ» и «Астон Виллы» по переходу Дурана

Дата публикации: 21-01-2025

Согласно информации, опубликованной в социальной сети «Х» журналистом Маттео Моретто, «ПСЖ» продолжает обсуждать с «Астон Виллой» условия перехода Джона Дурана.



Бирмингемцы не против продать колумбийца, но хотят получить за него свыше 70 млн евро. Переговоры проходят весьма напряженно. Если парижанам не удастся согласовать трансфер форварда в январе, то клуб намерен вернуться к этому вопросу по окончании сезона.



«Астон Вилла» выкупила Дурана у «Чикаго» в январе 2023 года за 16,64 млн евро. В текущем сезоне он выходил на поле в составе «бордово-голубых» в 27 играх (12 забитых мячей). Его контракт с клубом истекает в 2030 году.



Ориентировочная стоимость Дурана – 40 млн евро («Transfermarkt»).