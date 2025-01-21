"Галатасарай" - "Динамо Киев". Прогноз на матч Лиги европы 21 января

Дата публикации: 21-01-2025

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко убежден, что команде Александра Шовковского по силам дать бой туркам в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы

"Если откровенно, то я был убежден, что перед январскими поединками на международной арене динамовцы позаботятся об усилении наиболее уязвимой позиции – в центре обороны. Этого не произошло, более того, тех беков, которые были на просмотре, можно было рассматривать исключительно, как игроков на перспективу.

"У Динамо уже нет никаких задач": Буяльский удивил заявлением перед матчем Лиги Европы с Галатасараем

Почему киевляне не остановили свой выбор на каком-то опытном стоппере, который бы навел порядок в обороне, можно только догадываться.

К сожалению, приходится констатировать, что сейчас в составе Динамо нет топовых исполнителей, которые могли бы сделать нужный результат или повести за собой. Вот почему того уровня игроков, которые есть у рулевого Александра Шовковского, может не хватить для сохранения лидирующей позиции в УПЛ. Не исключено, что киевляне думают усилиться уже в начале февраля, когда начнут непосредственную подготовку ко второй части сезона.

В Стамбуле Шовковскому ничего не остается, как рассчитывать на исполнителей, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Все же, я придерживаюсь взгляда, что на одну игру всегда можно собраться и постараться прыгнуть выше головы. Тем более, что у тренерского штаба киевлян было достаточно времени для исправления ошибок. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне дадут бой стамбульскому гранду и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью", – цитирует Гецко Sport.ua.



