Арсенал - Динамо Загреб. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет загребское «Динамо». Начало поединка — в 22:00 (UTC+2).

Арсенал

Команда значительно улучшила свою игру при Микеле Артете, что позволило ей в прошлом сезоне вернуться в Лигу чемпионов, заняв первое место в группе и выйдя в плей-офф. В английской Премьер-лиге «канониры» также продемонстрировали отличные результаты, финишировав на втором месте. В текущем сезоне на международной арене клуб выглядит уверенно, потеряв очки только в матчах с итальянскими командами — с «Аталантой» (0:0 в Бергамо) и «Интером» (поражение на выезде). Однако в остальных играх «Арсенал» одержал победы — над ПСЖ, «Шахтером», «Спортингом» и «Монако», гарантировав себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Ожидается, что Артета может решить дать игрокам отдых в связи с спадом в чемпионате, однако для него может быть важно добиться яркой победы в Лиге чемпионов.

Динамо Загреб

В последние годы «Динамо» стабильно выигрывал титулы в Хорватии, но в нынешнем сезоне они пока занимают лишь третье место, отстав от лидеров на 7 очков. Тренер Каннаваро, который возглавил команду в конце прошлого года, столкнется с непростой задачей по улучшению результатов. В Лиге чемпионов «Динамо» уверенно прошло квалификацию, обыграв «Карабах» с общим счетом 5:0. В групповом этапе команда преимущественно брала очки в выездных играх, победив аутсайдеров, таких как «Ред Булл» из Зальцбурга и «Слован» из Братиславы. Однако дома загребцы не смогли победить, сыграв вничью с «Монако» (2:2) и «Селтиком» (0:0), а также потерпели разгромное поражение от «Боруссии» Дортмунд (0:3).

Статистика личных встреч

В 2006 году «Арсенал» дважды обыграл «Динамо», а в осеннем матче 2015 года клубы обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекеры не ожидают значительного сопротивления со стороны «Динамо», которое не имеет игровой практики в зимний период. В свете этого, «Арсенал» выглядит фаворитом, и прогнозируется его уверенная победа с форой -2 гола (коэффициент — 1,64).



