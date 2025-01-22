Милан – Жирона. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января на стадионе Сан-Сиро состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» примет «Жирону». Начало игры — в 21:00 по европейскому времени.

Милан

До лета 2024 года командой руководил Стефано Пиоли, который вернул «Милан» в число элитных клубов Европы, обеспечив им участие в Лиге чемпионов и выход в плей-офф, а также завоевал скудетто. В прошлом сезоне «Милан» финишировал на втором месте в Серии А. Однако в 2024 году руководство клуба решило сменить тренера, и Пиоли был заменен Паулу Фонсекой, который был уволен перед Новым годом после серии неудач. Его преемник, Сержиу Консейсау, начал с побед над «Ювентусом» и «Интером» и выиграл Суперкубок, но затем последовали проблемы, в том числе ничья с «Кальяри», что показало наличие трудностей. В Лиге чемпионов после двух поражений от «Ливерпуля» и «Байера» «Милан» одержал четыре победы и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Жирона

«Жирона» поразила всех в прошлом сезоне, финишировав на третьем месте в Примере, опередив всех, кроме «Реала» и «Барселоны». Однако после ухода нескольких ключевых игроков летом ожидалось, что команда потеряет в уровне. Тренер Мичел Санчес остался, но пока не справляется с трудностями. В Примере «Жирона» пока демонстрирует неплохие результаты и имеет шансы попасть в еврокубки. В Лиге чемпионов дебютант начал с поражений, включая досадную ошибку в матче с «ПСЖ» и другие неудачи, одержав лишь одну победу, дома против «Слована». Теоретические шансы на выход в плей-офф еще есть, но они крайне малы.

Статистика личных встреч

Для «Жироны» этот матч станет дебютом в еврокубках, и это будет их первый визит на Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекеры считают «Милан» явным фаворитом, ожидая только его победу в этом матче. Стоит рассмотреть вариант с победой итальянцев с форой -1 (коэффициент — 1,68).