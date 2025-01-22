Боруссия Дортмунд уволила Нури Шахина после неудачи в Лиге чемпионов

Дата публикации: 22-01-2025

После поражения от Болоньи в Лиге чемпионов Боруссия Дортмунд приняла решение уволить Нури Шахина с поста главного тренера, сообщает клуб.

В матче, в котором Серху Гирасси открыл счет с пенальти, быстренько последовали голы от Тайса Даллинга и Самуэля Илинга-Младшего, что оставило команду на 13-м месте в таблице.

Это поражение стало первым случаем в сезоне, когда Боруссия потерпела два подряд поражения в Лиге чемпионов, впервые с ноября 2021 года, когда команда проиграла трижды подряд.

Также клуб впервые в истории Лиги чемпионов потерпел несколько поражений после того, как забил первый гол в одном сезоне.

Кроме того, для Дортмунда это стало четвертым поражением подряд во всех турнирах, чего не было за последние 30 лет, кроме периода с марта по апрель 2000 года, когда было зафиксировано шесть поражений подряд.

Внутри страны дела у Дортмунда тоже обстоят не лучшим образом. Клуб занимает 10-е место в Бундеслиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков и имея отставание от лидера Баварии в 20 очков после 18 игр. К тому же они вылетели из Кубка Германии, проиграв Вольфсбургу еще в октябре.

Шахин был назначен тренером команды в июне прошлого года, сменив Эдина Терзича. Однако его результаты в клубе оказались неутешительными: 12 побед в 27 матчах, что дало ему всего 44,44% успеха.

«Боруссия Дортмунд приняла решение расторгнуть контракт с Нури Шахином после внутреннего анализа текущей ситуации», — говорится в заявлении клуба.

Дортмунд проведет свой следующий матч в субботу, сыграв с Вердером, который на одно очко опережает их в Бундеслиге.