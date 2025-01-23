"Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс". Прогноз на матч Лиги Европы 23 января

Дата публикации: 23-01-2025

Один из самых ожидаемых матчей 7-го тура Лиги Европы — это встреча между Манчестер Юнайтед и Рейнджерс на стадионе "Олд Траффорд" (начало в 23:00). Этот поединок интересен не только благодаря уровню соперников, но и его турнирному значению.

Что касается уровня команд, то как "МЮ", так и "Рейнджерс" имеют вес в европейском футболе. Манчестер Юнайтед, несмотря на неудачи в английской Премьер-лиге (всего за месяц команда потерпела четыре поражения от Борнмута, Вулверхэмптона, Ньюкасла и Брайтона), остаются одними из главных претендентов на титул в Лиге Европы. В свою очередь, Рейнджерс традиционно борются за чемпионство в Шотландии, но сейчас отстают от лидера "Селтика" на 13 очков.

С турнирной точки зрения этот матч также важен. Если бы основной раунд Лиги Европы завершился прямо сейчас, обе команды прошли бы не в плей-офф, а сразу в 1/8 финала. Манчестер Юнайтед на данный момент не знает поражений в турнире, чего нельзя сказать о таких клубах, как Лацио, Атлетик, Андерлехт и Галатасарай. Победа на "Олд Траффорд" сделала бы "МЮ" еще ближе к этой цели, в то время как ничья или поражение усложнили бы их путь.

Кроме того, этот матч станет борьбой двух ведущих бомбардиров турнира: Расмуса Хёйлунда (5 голов) у "МЮ" и Хамзы Игамана (4 гола) у Рейнджерс.

Мы предлагаем следующие ставки: победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1 (коэффициент около 1,6) и общий тотал больше 2,5 голов (коэффициент около 1,6).