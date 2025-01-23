"Лацио" - "Реал Сосьедад". Прогноз на матч Лиги Европы 23 января

Дата публикации: 23-01-2025

В четверг в 7-м туре Лиги Европы состоится матч между "Лацио" и "Реалом Сосьедад". Для римлян победа обеспечит им прямой путь в 1/8 финала и сохранит первое место в группе, поскольку в среду "Атлетик" неожиданно проиграл "Бешикташу" (1:4). Однако матч с "Сосьедадом" не обещает быть легким, ведь в последнем туре "Лацио" ждет сложный выезд в Брагу, и осечки в обоих поединках могут стоить им выхода в следующую стадию.

Команда Марко Барони демонстрирует хороший, но не стабильный результат в последние месяцы. После поражения от "Пармы" в Серии А они смогли победить "Наполи" в Кубке Италии и Лиге. Однако также были тяжелые поражения, например, 0:6 от "Интера" и неудачи в римском дерби. Трудно предсказать, когда "Лацио" покажет свою лучшую форму в матчах с сильными противниками.

"Сосьедад", в свою очередь, хоть и находится на 7-м месте в Ла Лиге, испытывает проблемы на выезде. В последних двух матчах в чемпионате Испании они потерпели поражения от "Сельты" (0:2) и "Валенсии" (0:1), которая не побеждала несколько месяцев. Матч с "ПАОКом" на домашнем стадионе останется для них последним в Лиге Европы, но они наверняка хотят избежать попадания в нокаут-раунд.

Что касается статистики, обе команды редко встречались друг с другом в официальных матчах. Лазареты обеих команд заполнены примерно одинаково: у "Лацио" травмированы Ладзари, Патрик и Весино, у "Сосьедада" — Захарян и Хамари Траоре. На рынке ставок у букмекеров небольшое преимущество отдается хозяевам.

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