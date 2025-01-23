Юный талант из академии "Кайрата" переходит в "Челси"

Дата публикации: 23-01-2025

Английский клуб "Челси" заплатит 4,3 миллиона евро за 16-летнего нападающего алматинского "Кайрата" Дастана Сатпаева, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале. Из этой суммы 2,4 миллиона евро — фиксированная сумма, остальная часть будет выплачена "Кайрату" в виде бонусов.

Контракт с футболистом будет заключен на 5 лет и вступит в силу в 2026 году, когда Сатпаеву исполнится 18 лет.

Этот трансфер стал рекордным как для казахстанского футбола (предыдущий рекорд принадлежал Нурале Алипу, который перешел из "Кайрата" в "Зенит" за 2 миллиона евро), так и для казахстанской Премьер-лиги (до этого рекорд держал Патрик Твумаси, перебравшийся из "Астаны" в испанский "Алавес" за 3 миллиона евро).

На Сатпаева претендовали несколько европейских клубов, включая австрийский "Зальцбург", немецкий "Байер", португальскую "Бенфику" и испанский "Реал Сосьедад". В ноябре прошлого года казахстанец прошел успешный просмотр в "Челси". В то же время "Кайрат" планирует перевести его в основную команду клуба.