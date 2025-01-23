Переход Маркуса Рэшфорда в "Барселону" может не состояться из-за ряда обстоятельств

Дата публикации: 23-01-2025

"Барселона" заинтересована в подписании английского форварда, но сталкивается с несколькими препятствиями. Одним из таких является защитник каталонцев Эрик Гарсия. Ранее сообщалось, что переход Рэшфорда, который не вписывается в планы нового тренерского штаба "МЮ" во главе с Рубеном Аморимом, возможен только при условии, что кто-то из игроков покинет команду. В "Барселоне" рассчитывали, что таким игроком станет Эрик Гарсия, который должен был перейти в итальянский "Комо".

Однако, по информации Фабрицио Романо, сделка с Гарсией сейчас под угрозой срыва. Более того, сам футболист решил остаться в "Барселоне", и теперь клуб не имеет возможности подписать нового игрока.

Кроме того, как сообщает Sky Sports, спортивный директор "Барселоны" Деку склоняется к продлению контрактов с ключевыми игроками клуба, такими как Педри, Гави, Рональд Араухо и Жерард Мартин. Утверждается, что Араухо и Мартин уже подписали новые контракты в четверг. Если это подтверждается, Араухо точно не перейдет в "Ювентус" в ближайшее время, несмотря на запрос туринцев по поводу уругвайского защитника.

Еще одним игроком, который был "претендентом" на уход из "Барселоны", был Ансу Фати, но он не настроен покидать клуб, и предложений по нему также не поступало.

Таким образом, Рэшфорд, скорее всего, будет искать новый клуб в оставшуюся часть сезона.