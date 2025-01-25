"Лейпциг" - "Байер". Прогноз на матч бундеслиги 25 января

Дата публикации: 25-01-2025

В субботу на "Рэд Булл Арене" состоится, возможно, центральный матч 19-го тура немецкой бундеслиги. "Байер" продолжает преследовать "Баварию", отставая от нее всего на 4 очка, в то время как "Лейпциг", несмотря на свою нестабильность в этом сезоне, занимает пятую строчку и борется за место в Лиге чемпионов. Кстати, "быки" только в прошлом туре выпали из топ-4, пропустив туда "Штутгарт".

Для команды Марко Розе январь складывается не лучшим образом. В бундеслиге они выиграли лишь в первом матче года, победив "Вердер", после чего последовали поражения от "Штутгарта" и ничья с "Бохумом", когда команда потеряла три очка после 3:0 в первом тайме. Однако на этой неделе "Лейпциг" хотя бы набрал очки в Лиге чемпионов, победив "Спортинг" (2:1), хотя шансы на плей-офф были утеряны еще в прошлом году.

"Байер", наоборот, имел неудачное выступление в Лиге чемпионов, проиграв "Атлетико" в Мадриде, что завершило их 11-матчевую победную серию во всех турнирах. Но в чемпионате команда Хаби Алонсо не теряет очков уже восемь туров подряд.

Три последних встречи между этими командами завершились со счетом 3:2. В прошлом сезоне оба матча выиграл "Байер", однако именно "Лейпциг" в начале текущего чемпионата прервал уникальную беспроигрышную серию "аптекарей".

Тем не менее, "Лейпциг" — это всегда сложный соперник для "Байера". Несмотря на то, что в этих встречах не было ничьих с 2020 года, вариант мирного исхода (коэффициент — до 3.90) выглядит вполне возможным. Что касается результативности, то нет оснований полагать, что игра окажется менее результативной, чем предыдущие. Поэтому можно сделать ставку на тотал голов больше 3,5 (коэффициент — до 2.40).



