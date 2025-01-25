Дата публикации: 25-01-2025

Тоттенхэм, Вест Хэм и Эвертон хотят его — но достаточно ли Брайана Бробби для АПЛ?

Несколько клубов Премьер-лиги проявляют интерес к нападающему «Аякса» Брайану Бробби. После медленного старта зимнего трансферного окна английские команды начали активную работу по усилению своих составов, и, согласно многочисленным сообщениям, сразу три клуба элиты английского футбола пытаются заполучить 22-летнего нападающего.

Первым клубом, проявившим интерес к Бробби, стал «Вест Хэм». Лондонская команда остро нуждается в усилении атаки из-за череды травм в этом сезоне. Неудивительно, что Daily Mail сообщил о запросе на аренду игрока с обязательством выкупа летом. Затем журналист Фабрицио Романо уточнил, что «Тоттенхэм» также заинтересован в аренде форварда и готов предложить аналогичные условия. Наконец, голландское издание Telegraaf добавило, что «Эвертон» тоже связался с «Аяксом» по поводу возможного трансфера.

Почему английские клубы заинтересованы в Бробби?

Несмотря на молодой возраст, Брайан Бробби уже давно привлекает внимание английских клубов. Его дебютный сезон за «Аякс» в 2020/21 годах выдался впечатляющим: шесть голов и две голевые передачи в 19 матчах. Затем он неожиданно перешел в немецкий «РБ Лейпциг», где ему не удалось закрепиться. Вернувшись в «Аякс» на правах аренды, а затем подписав полноценный контракт в 2022 году за €16,3 млн, он доказал свою ценность, забив 35 голов и сделав 13 передач в 62 матчах чемпионата.

Интерес к Бробби проявляли даже такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но до реальных предложений дело не дошло. Однако ситуация может измениться в этом трансферном окне.

Готов ли «Аякс» продать Бробби?

Многие источники утверждают, что «Аякс» предпочел бы продать игрока сейчас, чтобы получить прибыль немедленно. Это может показаться странным, учитывая его прогресс в клубе, но нынешний сезон у форварда складывается неудачно: в 29 матчах во всех турнирах он забил лишь три гола.

Эксперт Transfermarkt по Эредивизи Кевин Люкс отметил:

«В прошлом сезоне он был великолепен, особенно во второй его половине. Его игра помогла "Аяксу" выбраться из кризиса. Однако в этом сезоне он явно не в форме. Сначала казалось, что это просто неудачный период, но теперь говорят, что проблема в утрате уверенности».

Не исключено, что Бробби хочет попробовать себя на более высоком уровне. Если поступит достойное предложение, «Аякс» скорее всего согласится на сделку.

Достаточно ли Бробби хорош для АПЛ?

Этот вопрос остается открытым.

«Сейчас у него трудности с результативностью даже в Эредивизи, где форвардам традиционно легче забивать. Если ты не можешь забивать в Нидерландах, то в АПЛ будет еще сложнее. Однако у него есть физические данные, чтобы быть полезным для команды», — считает Люкс.

В Германии Бробби также не смог проявить себя, не забив ни одного гола в 14 матчах за «РБ Лейпциг». Однако некоторые эксперты считают, что он просто не получил достаточно времени для адаптации.

Бробби обладает отличными физическими данными, хотя и не является техничным нападающим. Он может играть как в роли столба, так и в качестве игрока, который удерживает мяч, дожидаясь поддержки.

Будет ли он готов к жесткой конкуренции в Премьер-лиге — покажет только время. Но очевидно, что его достижения уже привлекли внимание ведущих клубов Англии, и у него есть шанс подтвердить свою репутацию.