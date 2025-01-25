Манчестер Сити против Челси: сколько потратили гиганты АПЛ за последние 10 лет?

Дата публикации: 25-01-2025

В субботу «Манчестер Сити» постарается реабилитироваться после поражения в Лиге чемпионов от «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:2, одержав важную победу над «Челси» в рамках Премьер-лиги. Команда Пепа Гвардиолы уже девять раз в этом сезоне теряла преимущество, ведя в счете, что подчеркивает их нестабильность. Однако победа над четвертой командой лиги под руководством Энцо Марески не только позволит «Сити» обогнать соперника в таблице, но и придаст столь необходимый импульс команде.

Финансовая битва титанов

Хотя этот матч вряд ли можно назвать сражением претендентов на титул, он определенно является столкновением двух финансовых гигантов Премьер-лиги. Обе команды обладают составами, стоимость которых превышает €1 миллиард: «Сити» — €1,1 млрд, а «Челси» — €1,13 млрд. Оба клуба достигли вершин английского футбола благодаря огромным вложениям в трансферное окно.

За последние 10 лет «Челси» и «Манчестер Сити» неизменно входили в число лидеров по расходам на трансферы, что подчеркивает их финансовое превосходство над остальными клубами.

Кто больше всех тратит в Премьер-лиге?

Среди крупнейших трансферов в истории АПЛ «Челси» и «Сити» могут похвастаться 10 игроками в топ-20.

«Манчестер Сити» : Джек Грилиш (€117,5 млн из «Астон Виллы») Йошко Гвардиол (€90 млн из «РБ Лейпциг») Кевин де Брёйне (€76 млн из «Вольфсбурга») Омар Мармуш (€75 млн из «Айнтрахта»)

«Челси» : Кепа Аррисабалага (€80 млн из «Атлетика») Кай Хаверц (€80 млн из «Байера») Уэсли Фофана (€80,4 млн из «Лестера») Ромелу Лукаку (€113 млн из «Интера») Мойсес Кайседо (€116 млн из «Брайтона») Энсо Фернандес (€121 млн из «Бенфики») — рекорд АПЛ.



За последние 10 лет «Челси» и «Сити» неоднократно устанавливали новые рекорды трансферных сумм, что подчеркивает их финансовую мощь.

Расходы клубов за 10 сезонов

Рейтинг клубов по общим расходам за последние 10 лет:

Челси — €2,48 млрд Манчестер Сити — €1,96 млрд Манчестер Юнайтед — €1,76 млрд Арсенал — €1,33 млрд Тоттенхэм — €1,25 млрд

Для сравнения, «Ливерпуль» потратил €1,12 млрд, а «Эвертон» — €853 млн.

Разница между расходами «Челси» и «Манчестер Сити» составляет €522 млн, что больше, чем совокупные расходы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Это подчеркивает исключительное финансовое превосходство двух клубов, сделавшее их доминирующими силами английского футбола.

Торансляция матча по ссылке