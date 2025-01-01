02:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 января
Свернуть список

Манчестер Сити - Челси 25 Января прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Сити
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
31Бразилиявр Эдерсон
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5АнглиязщДжон Стоунз
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
27ПортугалияпзМатеус Нунес
8ХорватияпзМатео Ковачич
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
47АнглиянпФил Фоден
10АнглиянпДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
23АнглиязщТрево Чалоба
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
19АнглиянпДжейдон Санчо
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЧелси0 : 2Манчестер Сити
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Манчестер Сити4 : 2Челси
20.04.2024Кубок Англии1/2 финалаМанчестер Сити1 : 0Челси
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турМанчестер Сити1 : 1Челси
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЧелси4 : 4Манчестер Сити
21.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турМанчестер Сити1 : 0Челси
08.01.2023Кубок Англии1/32 финалаМанчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турЧелси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022Англия - Кубок лиги3-й раундМанчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022Англия - Премьер-лига22-й турМанчестер Сити1 : 0Челси
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 2Манчестер Сити
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 6Манчестер Сити
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 2Манчестер Сити
11.01.2025Кубок Англии3-й раундМанчестер Сити8 : 0
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турМанчестер Сити4 : 1
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЧелси3 : 1
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЧелси2 : 2
11.01.2025Кубок Англии3-й раундЧелси5 : 0
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур1 : 1Челси
30.12.2024Англия — Премьер-лига19-й тур2 : 0Челси
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close