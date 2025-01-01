Манчестер Сити - Челси 25 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
25 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|27
|пз
|Матеус Нунес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|47
|нп
|Фил Фоден
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|8 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|5 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6