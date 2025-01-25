"Барселона" - "Валенсия". Прогноз на матч Ла Лиги 26 января

Дата публикации: 25-01-2025

Еще недавно такая афиша безусловно считалась бы главной игрой тура. Однако предстоящее воскресное противостояние на Олимпийском стадионе (начало в 23:00) все равно имеет большое значение для обеих команд, пусть и не столь масштабное, как прежде.

Для «Барселоны» очки по-прежнему крайне важны в борьбе за чемпионство, тогда как «Валенсии» они необходимы, чтобы избежать первого с 1987 года вылета в Сегунду. На прошлой неделе «Лос Чес» наконец-то прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию, но для выхода из зоны вылета им нужно ликвидировать отставание в четыре очка.

Каталонцы, выигравшие в январе Суперкубок Испании, уничтожив «Реал», на этой неделе сотворили невероятный камбек против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Однако в рамках Ла Лиги у команды Ханси Флика наблюдаются серьезные проблемы: за последние четыре тура они набрали всего два очка и отстают от мадридцев уже на семь баллов.

Успех в Лиссабоне, несомненно, должен вдохновить «Барселону», а их безвыигрышную серию в чемпионате пора бы завершить. Наш прогноз — победа хозяев поля с голами от обеих команд (коэффициент около 2.50). Дополнительно можно рассмотреть ставку на тотал желтых карточек больше 4.5 (коэффициент — 2.20).

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