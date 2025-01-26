Дата публикации: 26-01-2025

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана, сообщает Footmercato.

21-летний колумбиец также привлек внимание «ПСЖ» и «Аль-Насра». Парижский клуб предлагал за игрока 75 миллионов евро, но английская команда отклонила это предложение.

«Астон Вилла» оценивает Дурана в 90 миллионов евро и готова обсуждать трансфер только за эту сумму, независимо от клуба-покупателя.

Джон Дуран присоединился к «Астон Вилле» в январе 2023 года, подписав контракт до 2030 года. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей и отметился 12 забитыми мячами.