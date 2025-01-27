Защитник «Челси» прибыл в Турин для оформления перехода в «Ювентус»

Дата публикации: 27-01-2025

«Ювентус» объявил в своих социальных сетях о прибытии 21-летнего защитника «Челси» Ренату Вейги в Италию.

Игрок пройдет медицинское обследование в Турине, после чего будет оформлена аренда. Ожидается, что «Ювентус» заплатит за временный переход футболиста около 5 миллионов евро. При этом право выкупа в сделке предусмотрено не будет.

Вейга присоединился к «Челси» минувшим летом, перейдя из «Базеля» за 14 миллионов евро. В текущем сезоне португалец провел 18 матчей за лондонский клуб, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.