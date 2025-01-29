В Штутгарте прошли превентивные задержания фанатов "ПСЖ".

Дата публикации: 29-01-2025

Сегодня "Пари Сен-Жермен" встретится со "Штутгартом" в решающем матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Накануне в городе сложилась напряженная ситуация из-за активности ультрас обеих команд.

Сообщается, что фанатов "Штутгарта" поддерживали около 50 представителей ультрас "Сент-Этьена", что усугубило обстановку. В целях предотвращения возможных инцидентов полиция задержала 59 болельщиков "ПСЖ".

На стадионе ожидается присутствие около 3 300 французских фанатов.



