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Пеп Гвардиола: «„Реал“ и „Бавария“ – очень сильные соперники, но через две недели у „Сити“ появятся новички и восстановившиеся игроки»

Дата публикации: 30-01-2025

 

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победы над «Брюгге» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Во втором тайме мы отдали игре все силы, играли с полной самоотдачей. Савиньо, как и на протяжении всего сезона, был великолепен, задавая темп нашим атакам. Я сказал команде, что у нас есть 45 минут, и если мы забьем, то с поддержкой наших болельщиков способны на камбэк.

«Брюгге» очень хорош в контроле мяча, команда быстрая и динамичная. Неудивительно, что они не проигрывали на протяжении 20 матчей.

Наш следующий соперник – «Реал» или «Бавария» – будет чрезвычайно силен. Но через две недели у нас появятся новички и вернутся восстановившиеся игроки. Надеюсь, нас ждут отличные матчи», – заявил Гвардиола.

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