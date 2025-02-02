"Арсенал" - "Манчестер Сити". Прогноз на матч АПЛ 2 февраля

Дата публикации: 02-02-2025

В прошлом сезоне эти команды вели ожесточенную борьбу за чемпионство, но сейчас обе уже сильно отстают от "Ливерпуля". Тем не менее, их встреча на "Эмирейтс" станет главной афишей 24-го тура АПЛ.

Турнирное положение: борьба за места в топ-4

После субботних матчей "Арсенал" отстает от "Ливерпуля" на 9 очков, а "Ман Сити" – на 6 баллов от "канониров". Теперь команде Гвардиолы важнее не защита титула, а борьба за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Однако "горожане" набирают форму. На прошлой неделе они уверенно обыграли "Челси" (3:1) и "Брюгге" (3:1). В свою очередь, "Арсенал" также провел успешные матчи: сначала, играя в меньшинстве, победил "Вулверхэмптон", а затем вышел в 1/8 Лиги чемпионов, переиграв "Жирону". В отличие от лондонцев, "Сити" придется пройти "Реал" в плей-офф.

Очные встречи: длительная серия без побед "Сити"

Последние два матча между Гвардиолой и Артетой завершились ничьими – оба на "Этихаде". В первом круге "Арсенал" мог увезти победу, несмотря на удаление – но спасительный гол Джона Стоунза на 98-й минуте позволил "Сити" избежать поражения.

На "Эмирейтс" "канониры" выиграли последний матч (1:0). Более того, "Ман Сити" не может победить "Арсенал" уже давно – учитывая также матч за Суперкубок-2023, который завершился победой лондонцев по пенальти.

Прогноз и ставки

📌 "Манчестер Сити" не проиграет (Х2) – коэффициент до 1.89

📌 Ничья – коэффициент до 3.70

Хотя букмекеры считают фаворитом "Арсенал", коэффициенты на его победу и "Сити" с форой (Х2) практически равны. Учитывая текущую форму "горожан" и их мотивацию, вариант с двойным шансом или ничьей выглядит наиболее разумным.



